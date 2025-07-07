5 июля, в субботу, в Уманском городском совете сообщили о гибели земляка Вячеслава Кузьмака, передает 24 Канал.

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Невосполнимая потеря

38-летний Вячеслав служил наводчиком первой парашютно – десантной роты первого парашютно – десантного батальона, имел звание солдата.

Защитник героически погиб во время выполнения боевого задания.

Прощание с Героем состоится 7 июля:

10:00

Прощание дома по адресу: город Умань, улица Кобзарева (Ширшова), 60.

11:00

Отпевание погибшего воина в Свято – Троицкой Церкви ПЦУ.

11:45

Состоится общегородское чествование воина-защитника – "живой коридор" от Обелиска славы. Захоронение на Аллее Героев (Софиевская Слободка).

Прошу присоединиться к прощанию с воином, защищавшим нашу свободу и независимость. Вечная память Герою,

– призвала городской голова Ирина Плетнева

Напомним, что в Новых Санжарах попрощались с Станиславом Поповичем, который погиб 3 июля в Полтаве в результате удара вражеского беспилотника в здание ТЦК. У мужчины осталась жена и трое детей.