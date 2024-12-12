Речь идет о Вячеславе Володине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о деле Володина

На основе собранной следователями СБУ доказательной базы суд признал Володина виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"15 февраля 2022 года он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Одновременно Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов", – рассказали в СБУ.

Позже спикер российской госдумы организовал ратификации "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Кремлем и так называемыми "л/днр".

Позже "законодательные инициативы" Володина использовали для начала полномасштабной войны против Украины.

Приспешник Путина и в дальнейшем оправдывает временный захват украинских территорий и поддерживает вооруженную агрессию России, о чем постоянно говорит на заседаниях госдумы и в эфирах российских пропагандистов.

"Поскольку осужденный находится на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания," – отметили в СБУ.