Вказівка зверху: як митники наживаються на розмитненні "євроблях"

В середині грудня на засіданні уряду нарешті вирішили розділити Державну фіскальну службу на окремі митницю та податкову. За великим рахунком створення сильної митної адміністрації та наведення ладу на митницях чекали від уряду вже не один рік.

Одразу після новини про розділ ДФС почали виникати різноманітні конспірологічні, а скоріше фантазійні версії. Одні кажуть, що це ініціював МВФ, інші кажуть, що це неофіційний розподіл потоків між провладними фракціями, і навіть є версія, що це зроблено, щоб Роман Насіров, колишній очільник ДФС, не повернувся на посаду. Мовляв, немає органу – немає і його керівника, а отже Насірову немає куди й повертатися.

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Насправді в меморандумі з МВФ справді є пункт про те, що оскільки реформа ДФС за останні роки зіткнулася з перешкодами, то українська влада зобов'язується до квітня 2019 року зробити дві юридичні особи – митну та податкову служби.

Якщо згадати історію, то стане очевидним, що за часів Януковича екс-міністр доходів та зборів Клименко об'єднав митну та податкову адміністрації в Міністерство доходів та зборів для консолідації всіх фінансових потоків і контролю за ними. Тому поклав початок знищення митної справи, бо податкова складова доволі швидко поглинула митницю.

Але задум Клименка живе і зараз, ДФС – це і митниця з її тіньовими потоками, і податкова, в якій теж можна провертати різні схеми з ПДВ, надавати відстрочки сплати податків, а ще й мати доступ до інформації про всіх платників податків, яку можна використовувати для силового тиску на бізнес.

Той, хто контролює ДФС – той фактично контролює надходження в бюджет та величезні тіньові потоки, так необхідні можновладцям, особливо перед виборами. Про реформу Державної фіскальної служби говорять вже 4 роки, і навіть обіцяли це зробити у 2017 році. Але як відомо – обіцяного 3 роки чекають. От, наприклад, 100 мільярдів гривень в бюджет країни від боротьби з контрабандою до кінця року досі чекаємо, хоча це нам обіцяв міністр внутрішніх справ, а не якийсь там дрібний чиновник.



Роман Насіров

Що ж вирішив Кабінет міністрів? Погляньмо, що саме міститься в постанові уряду. За великим рахунком там немає змістовної конкретики. Розділяємо, переназиваємо, податкова служба опікується податками, митна служба – митними платежами. Але є цікавий останній четвертий пункт – Державна податкова служба і Державна митна служба протягом двох місяців мають розробити положення про власні зміни. Це як взагалі? Самі себе будуть реформувати? Як орган може сам себе реформувати? Це просто перекладання відповідальності та шлях до безладу.

Чому ж зараз вирішили розділити ДФС? Уважні українці напевно зауважили, що новина про таке рішення Кабміну з'явилась практично одночасно з новиною про те, що в цей день має засідати правління МВФ щодо погодження траншу Україні. Очевидно, що тепер МВФ не вірить на слово нашим чиновникам і таки вимагає робити те, що давно обіцяли.

Але чи будуть ці дії справді рішучими, і яка кінцева мета можновладців? Вона дуже банальна. Розподіл впливів на нові органи та контроль за ними. Пам'ятаєте, як пів року тому в нас оголосили наступ на контрабанду? І закінчилось це гучне торнадо лише тим, що не тільки СБУ тепер наглядає за митницею, як було останні роки, а і поліція. Всі ці рокіровки правоохоронців, які служать різним господарям, закінчились пшиком, бюджет додаткових надходжень так і не отримав. Але після справ Насірова та Продана верхи зрозуміли, що треба домовлятись між собою, а не воювати.

І найпростіше буде просто поділити навпіл фіскального монстра. Кожен буде обробляти свою частину городу, є чітка межа, головне щоб на цій межі ніяка грушка не виявилась, як в Кайдашевій сім’ї, інакше 2 провладні сили посваряться ще до виборів. Поки верхи ділять потоки, що ж відбувається на митницях?

Цього тижня мали в податковому комітеті гарячу спільну нараду депутатів та Мінфіну з ДФС, з'ясували, що багато авто зависли по причині незгоди людей з завищенням вартості авто. В четвер нарешті опублікували постанову, яка врегульовує питання визначення вартості авто на єврономерах. Побачимо, чи будуть митниці виконувати урядову постанову.



Мирослав Продан

Однак наразі динаміки великої в цьому питанні немає. Станом на п'ятницю, митне оформлення в режим імпорт пройшли 6766 авто з-поміж тих, які не виїжджали закордон. Бо є й ті, які виїхали та заїхали наново, тоді це близько 20 тисяч. За тиждень отримала сотні повідомлень від наших громадян. І якщо в ситуації з єврономерами лад має навести нова урядова постанова, то всім іншим, хто завозить машини без схем і не підпадає під дію тимчасового положення, продовжують викручувати руки.

Митниця не звертає уваги на документи з вартістю автомобілів, які подають заявники, визначає значно вищу митну вартість, часто у два рази вищу, ніж та за яку люди придбали автомобіль. І люди змушені платити на 17 або 30 тисяч гривень більше. Це все призводить до затримок, заявники додатково оплачують час знаходження автомобілів в терміналах, відкликають митні декларації, щоб зібрати гроші, оформлення затягується, то ж не дивно, що на митницях черги по кількасот автомобілів. Все це відбувається через вказівку зверху забезпечити якомога більші надходження в бюджет. Від митниці хочуть, щоб вона заробляла гроші.

Доходить до абсурду. Найбільше мене вразило повідомлення від Віктора з Кропивницького. Він поїхав в Литву за машиною. І питає в мене пораду, можливо треба вписати в договір купівлі-продажу ціну вище, ніж реальна. Адже митниця все одно підніме вартість у два рази, треба буде сплачувати перебування автомобіля в терміналі, для чого витрачати час і нерви. Це – нонсенс. Люди готові платити державі надмірно, лиш би вона відчепилась. Люди не довіряють Фіскальній службі.

Вдумайтесь. Громадянин не вірить державі. Не вірить, що можна чесно за справедливу ціну розмитнити авто. Впевнений, що доведеться переплачувати або в бюджет країни, або в кишеню митнику. І як свідомий громадянин обирає в бюджет.

Ще кілька прикладів.Михайло з Чернівців купив в Америці на аукціонному сайті Volkswagen, надав всі документи з печатками, але митниця повідомила, що не можуть перевірити та оформити авто, бо інформації немає на сайті статистики аукціонів. А щоб вона там була, заявник має заплатити 80 доларів.

І знаючи нашу митницю, не факт, що вони на це звернуть увагу. Дуже вже однобоко користується митниця цими каталогами, якщо не звертає уваги на документи від них. Але, якщо ціна в каталозі вище заявленої, то така інформація митникам підходить. Звертаюсь конкретно до всіх, хто причетний до процесів митного оформлення авто. Друзі, майте совість. Для багатьох цей автомобіль – засіб заробітку та виживання. Треба знати й виконувати вимоги Митного кодексу, бо керівники змінюються, а відповідати доведеться за неправомірні дії по закону.

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Дмитро з Харкова влучно пожартував, що держава йому нагадує нечесний магазин, який рекламується, обіцяє новорічну знижку 50%, а тишком-нишком піднімає ціну на товари. Покупець тішиться, що купив товар зі знижкою 50%, а насправді у два рази переплатив.

Як ми бачимо, за перший місяць роботи закону ті, хто повірив державі й почав процес оформлення автомобілів отримали черги, затримки, знущання, і вимушені переплачувати. Оце і є держава, і її ставлення до платників податків, які наповнюють бюджет.

За великим рахунком реформа Державної фіскальної служби справді потрібна, щоб податкова надавала сервіс платникам податків, а не снилась в нічних кошмарах. Настав час створити європейську митну адміністрацію, яка буде захищати нашу економічну безпеку, а не виконувати чиїсь плани вичавлювання з людей митних платежів. А ще дуже хотілось би, щоб наші реформатори звернули увагу на слово "служба" в назві органу. Бо здається про служіння зараз ніхто не згадує.