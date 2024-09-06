Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пост в фейсбуке предпринимателя. Заказчиком дела, по мнению Соколовского, является экс-депутат Киевсовета Сергей Котвицкий, исполнителями – прокурор Шаповалов и полицейский Никоненко.

Смотрите также Как вернуть Дмитрука в Украину и отдать правоохранителям: юрист назвал механизм

"Это классический пример того, как "решалы-коммерсанты" рейдерят предприятия при поддержке прокурорских "оборотней" в погонах", – пишет Александр Соколовский.

Он объясняет, что дело касается остановленного проекта – нескольких тысяч квадратных метров заброшенных зданий бывшего пионерлагеря на окраине Киева на площади 10 гектаров. Для проекта сейчас подыскивается соинвестор, а городу идет плата за землепользование.

Однако, по словам владельца "Текстиль-Контакта", некоторое время назад на него вышел экс-депутат Киевсовета Сергей Котвицкий с предложением забрать это предприятие, построить там коттеджный городок, а потом рассчитаться квадратными метрами.

Затем, пишет Соколовский, произошло возбуждение уголовного дела Голосеевской прокуратурой и предложение Котвицкого "что-то решать", на которое Соколовский не отреагировал, и год назад к нему и еще на 6 локаций уже пришли с обыском.

Позже риэлторы выставили объект на продажу, а размещение объявления, по его словам, заказал Котвицкий, после чего прокурор Александр Шаповалов "случайно" наткнулся на это объявление и использовал его как основание "для расследования криминала", а упомянутый экс-депутат снова предложил "урегулировать вопрос" с прокуратурой, но получил отказ.

И вот на прошлой неделе директору предприятия и моему партнеру в один день вручают подозрения. И сразу они получают вызовы в суд для определения меры пресечения,

– сообщает Соколовский.

Он заявляет, что прокурор Шаповалов предложил суду для каждого из них залог в сумме 23 миллионов гривен.

"Пришло время гнать этих мародеров в мантиях и погонах. Они делают страну непригодной для бизнеса и для жизни", – считает Соколовский.

Владелец "Текстиль-контакта" напоминает, что несколько его предприятий признаны стратегическими для обороны и экономики, на 12 фабриках работает более 1500 человек и что только за 2023 год его предприятия уплатили 442 миллиона гривен налогов.