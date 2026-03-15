Почти 2 года считался пропавшим без вести: на войне погиб Владимир Базаря из Тернополя

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. На фронте погиб тернополянин Владимир Базаря.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Смотрите также Отец добровольца из Бразилии преодолел тысячи километров, чтобы приехать во Львов на могилу сына

Что известно о погибшем защитнике Владимире Базаре?

Сергей Надал рассказал, что воин Базаря Владимир Владимирович считался пропавшим без вести с 14 марта 2024 года. Уже почти через 2 года, в 2026 году, гибель защитника на войне, к сожалению, подтвердилась.

Его земной путь завершился на 39-м году жизни во время выполнения боевого задания в Донецкой области,

– отметил мэр Тернополя.

По словам городского головы, Владимир Базаря до последнего оставался верным военной присяге и боролся за будущее украинского народа.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям погибшего защитника Владимира Базаре. Вечная слава и память Герою!

