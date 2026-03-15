Майже 2 роки вважався зниклим безвісти: на війні загинув Володимир Базаря з Тернополя

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та доньок через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. На фронті загинув тернополянин Володимир Базаря.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Що відомо про загиблого захисника Володимира Базарю?

Сергій Надал розповів, що воїн Базаря Володимир Володимирович вважався зниклим безвісти з 14 березня 2024 року. Уже майже через 2 роки, у 2026 році, загибель захисника на війні, на жаль, підтвердилася.

Його земний шлях завершився на 39-му році життя під час виконання бойового завдання на Донеччині,

– зазначив мер Тернополя.

За словами міського голови, Володимир Базаря до останнього залишався вірним військовій присязі та боровся за майбутнє українського народу.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним, друзям, побратимам загиблого захисника Володимира Базарі. Вічна слава і пам'ять Герою!

