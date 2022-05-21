О своем утре 24 февраля они рассказали во время большого интервью в телемарафоне по поводу трех лет президентства, передает 24 канал.

Выйти на линию до 24 февраля без лишних потерь: Зеленский назвал победу в войне с Россией

Как Зеленские встретили утро 24 февраля

Зеленский подчеркнул, что они в это время были дома, а не где-то за границей. Первой вспомнила свое утро Первая леди.

Я проснулась от странных звуков за окном, как и все, вероятно. Было еще темно, и я увидела, что Владимира рядом не было, потому пошла в соседнюю комнату. Он уже был одет в костюм, я спросила, что происходит, а он ответил только: "Началось",

– рассказывает Елена.

Зеленская говорит, что не может передать эмоции, ведь это был ужас и оцепенение. Владимир тогда ушел и супруги какое-то время не виделись.

"Я понимаю, что в тот момент он был, как "натянутая струна". Мы сразу поняли, что жизнь изменилась навсегда. И теперь я живу тем, что жду, когда он скажет: "Все, кончилось. Победа» , – заверила она.

Зеленская предполагает, что она может быть не первой, кому он это скажет, потому что он сейчас всегда на работе, но хочу услышать это хотя бы по телевидению вместе с другими.

Зеленский подтвердил, что утром 24 февраля были слышны хлопки. Он получил звонки раньше, чем начались выстрелы.

Мы были готовы к этому за некоторое время, ведь следила разведка, военные. Мы понимали, откуда мог быть риск наступления. Поэтому, когда оттуда начались выстрелы, мне позвонили,

– рассказал он.

Президент вспоминает, что сказал Елене, чтобы все нормально объяснила детям, потому что это война, не нужно ничего придумывать.

"Все должны понимать, как себя вести. Накануне 24 февраля я очень поздно приехал домой, мы обсуждали эти вопросы, были подготовлены все бумаги, что мы должны делать. Мы сделали некоторые вещи заранее, в частности, что касается госрезерва и т.д. Все было в безопасности", – добавил он.

Как отреагировали дети

Елена говорит, что детям нужно было что-нибудь рассказать, когда их разбудили в 4 утра и сказали собрать вещи.

Но они меня даже удивили. Я старалась быть энергичной, ничего не показывать, и они дисциплинированно выполняли мои указания, быстро собирались. Уже через некоторое время пришло понимание, что мы не знали, когда увидим папу (Владимира Зеленского), поэтому были слезы,

– добавляет она.

Первая леди подчеркнула, что дети держатся молодцами, как папа. "Знают, что он выдержит, и они выдержат", – ответила Зеленская.

"Мы жили в войне еще до 24 февраля"

На вопрос, верил ли Владимир Зеленский, что война начнется, он ответил, что Украина жила в войне.

Мы жили в постоянной гибридной войне (до 24 февраля), было много атак, в том числе и кибератаки. Это было задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы понимали, что происходит определенная подготовка, а объем или наглость России никто не понимал до конца.

– заявил президент.

По его словам, одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси наверняка пойдут танки. А другое дело, что из Беларуси конкретно улетают ракеты.

"Это кажется небольшой разницей, но на самом деле это не так. Ведь ты воюешь с теми силами, которые на территории Беларуси, или теми, которые переходят через территорию Беларуси, или воюешь с двумя странами? Никто до конца происходящего не знал. Какие бы вам разведки ни говорили, детали никто до конца не знал, все готовились к разным сценариям, - заметил Зеленский.

Он утверждает, что Украина начала готовиться к вторжению в сентябре – октябре.

Зеленские рассказали о своем утре 24 февраля: видео



К слову, ранее Зеленская рассказала, как изменились президентские супруги из-за войны. По ее словам, их семья сейчас разъединена, но считает, что никто у нее мужа не заберет, даже война.

"Да, он живет на работе, мы его почти не видим . 2,5 месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться. И я вам благодарна также за эту возможность, потому что мы сейчас проводим время вместе", – поделилась первая леди. Зеленский добавил, что это такое свидание в эфире.