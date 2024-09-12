В 2002 году Рэй Мерсер проиграл техническим нокаутом Владимиру Кличко. Однако даже несмотря на это он не считает украинца лучшим боксером того времени.

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Кто лучший боксер по мнению Мерсера

Бывший соперник Кличко отметил для себя Леннокса Льюиса и именно его он считает лучшим боксером того времени.

Льюис был великим парнем, он был великим чемпионом, у него был один из лучших тренеров в мире в лице Эмануэля Стюарда, а это уже половина дела. Стюард мог заставить Леннокса Льюиса провести бой, который Эмануэль хочет. Льюис – один из лучших боксеров того поколения,

– отметил Рэй Мерсер.

Справка. Рэй Мерсер и Владимир Кличко встретились на ринге в июне 2002 года. В шестом раунде украинец отправил соперника в нокаут, защитив титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO.

Отметим, что недавно Мерсер также отмечал и силу ударов Владимира Кличко, отметив, что украинец бил сильнее Льюиса и Холифилда.