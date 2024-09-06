Пропутинский функционер Умар Кремлев пропитал коррупцией Международную боксерскую ассоциацию (IBA). Из-за ряда нарушений МОК вынужден был исключить организацию из своего состава.

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Кличко: Коррупция получила пощечину от МОК

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко назвал главные недостатки IBA.

Ужасные вещи происходили в организации AIBA в прошлом и IBA в прошлом и настоящем. Коррупция, которая была в любительском спорте, получила пощечину от МОК. Это будет ужасно, если спорт не будет существовать. А мы знаем, кто стоит за IBA – это пророссийские, пропутинские сторонники, которые разрушают спорт,

– заявил Кличко-младший.

По мнению легенды бокса, благодаря деятельности МОК бокс удастся очистить от коррупционных метастаз, которыми пронизывает спорт Россия.

"Бокс может быть без коррупции – той, которая существует в любительском спорте. Я уверен, что без МОК не будет бокса, но я уверен, что с МОК он будет полностью очищен, отшлифован, и все будет без коррупции, и так, как должно быть", – заметил бывший чемпион мира.

Скандалы вокруг организации Кремлева