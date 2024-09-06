Пропутинский функционер Умар Кремлев пропитал коррупцией Международную боксерскую ассоциацию (IBA). Из-за ряда нарушений МОК вынужден был исключить организацию из своего состава.
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Кличко: Коррупция получила пощечину от МОК
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко назвал главные недостатки IBA.
Ужасные вещи происходили в организации AIBA в прошлом и IBA в прошлом и настоящем. Коррупция, которая была в любительском спорте, получила пощечину от МОК. Это будет ужасно, если спорт не будет существовать. А мы знаем, кто стоит за IBA – это пророссийские, пропутинские сторонники, которые разрушают спорт,
– заявил Кличко-младший.
По мнению легенды бокса, благодаря деятельности МОК бокс удастся очистить от коррупционных метастаз, которыми пронизывает спорт Россия.
"Бокс может быть без коррупции – той, которая существует в любительском спорте. Я уверен, что без МОК не будет бокса, но я уверен, что с МОК он будет полностью очищен, отшлифован, и все будет без коррупции, и так, как должно быть", – заметил бывший чемпион мира.
Скандалы вокруг организации Кремлева
- Отметим, что бокс оказался перед угрозой исключения из программы Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе. Все из-за коррупционной деятельности IBA.
- В 2022 году Кремлев проигнорировал решение МОК и допустил к соревнованиям россиян и белорусов. В итоге ряд стран вместе с Украиной бойкотировали чемпионат мира.
- В противовес пророссийской ассоциации была создана альтернативная федерация – World Boxing. Сейчас она насчитывает 42 федерации-члена: 1 из Африки, 15 из Америки, 8 из Азии, 13 из Европы и 5 из Океании.