Мужчина имеет идентичное с российским диктатором имя и фамилию. Поэтому в его жизни случались довольно курьезные случаи.

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"Путина поймали"

Владимир рассказывает, что в городе, в определенных кругах, он известен. Когда в государственных учреждениях он предъявляет паспорт, на лицах телохранителей всегда появляется улыбка.

В начале войны был случай, когда при проверке документов на одном из блокпостов один из проверяющих пошутил: "О, Путина поймали, смотрите, кого поймали",

– вспомнил он.

17 февраля мужчине исполняется 51 год, он имеет три высших образования, на жизнь зарабатывает частным предпринимательством.

К этому добавляет, что, как и в жизни каждого человека, были и опасные моменты. По словам Путина, несколько лет назад на него было совершено покушение на политической подоплеке.

"Дело несколько раз закрывали, потом открывали. Сейчас оно на рассмотрении у прокурора. Жду, когда будут объявлять подозрение фигуранту. С тем стрелявшим – давняя конфликтная ситуация". – говорит Путин.

Покушение на убийство

Рассказывая о возможных мотивах, говорит так: "В то время были выборы, у меня были суды с городским советом. Возможно, хотели запугать. Дело закрывали, ему возвращали оружие, потом заявляли, что не имели права возвращать ему оружие. Было такое впечатление, что кто-то из правоохранителей был ангажирован".

На вопрос о том, каким бы словом он охарактеризовал российского Путина, хмельнитчанин ответил, что в одно слово весь имеющийся негатив по отношению к диктатору не поместится: "Одного слова будет мало…"

Что касается войны, то у украинского Путина есть свои прогнозы. Предполагает, что затянется она как минимум на год, а то и несколько. И все из-за медленных поставок необходимого оружия для Украины.