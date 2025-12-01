Умер Владимир Шульц, заместитель гендиректора и соучредитель "РБК-Украина"
- Владимир Шульц, соучредитель "РБК-Украина", умер от острой сердечной недостаточности.
- Похороны состоялись 1 декабря в Киевской области.
Умер заместитель генерального директора и соучредитель "РБК-Украина" Владимир Шульц. На момент смерти ему было 54 года.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Смотрите также Россияне убили декоратора Вадима Тупчия, который работал над "Шоу долгоносиков"
Что известно о смерти Владимира Шульца?
Стало известно, что умер соучредитель и заместитель гендиректора "РБК-Украина" Владимир Николаевич Шульц. В издании сообщили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
На момент смерти Владимиру Шульцу было 54 года. Его похоронили 1 декабря в Киевской области.
Владимир был душой издания, он стоял у истоков создания РБК-Украина в 2006 году,
– написали в издании.
Коллектив сообщил, что скорбит и выражает соболезнования родным и близким коллеги.
Кого из журналистов недавно потеряла Украина?
Карл Смутко умер 3 ноября. Он был украинским фотографом и журналистом, который сотрудничал с медиа Varosh с 2016 года.
23 октября в Краматорске Россия убила журналистов Елену Губанову и Евгения Кармазина. Погибли они в результате удара российского дрона.
За Украину погиб журналист Богдан Будай. Он погиб 26 сентября во время выполнения служебных обязанностей.