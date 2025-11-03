Баллистика прилетела во время награждения бойцов: погиб Владимир "Знахарь" Святненко
- Журналист ТСН сообщил о гибели своего брата-военного – 43-летнего Владимира "Знахаря" Святненко.
- Защитник был на плацу, куда во время награждения бойцов 1 ноября враг попал баллистикой.
В субботу, 1 ноября, российские военные в очередной раз запустили баллистику по Украине. Враг попал в плац, где для награждения собрали пилотов и пехотинцев одной из бригад.
В частности, погиб 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко. Детали трагедии рассказал его брат и журналист ТСН Дмитрий Святненко, передает 24 Канал.
Что известно об ударе во время награждения военных?
По словам журналиста, украинских военных собрали в приказном порядке на открытой местности. На плацу были пилоты и пехотинцы бригады.
Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась,
– отметил Святненко.
К слову, в результате российской атаки 1 ноября погиб Владимир "Знахарь" Святненко, который воевал с 2023 года. Мужчина прошел бои в Крынках, Курахово, Марьянке, Красногоровке и был среди первых, кто начал управлять оптическими БпЛА.
Его ставили в образец другим. Он выносил раненых, спасал собратьев – не зря позывной "Знахарь"... Он учил и мотивировал собратьев. В конце концов, когда его отпустили в отпуск за границу, он вернулся,
– вспоминает брат покойного.
За день до трагедии пресс-служба бригады записала с бойцом видео.
Владимир Святненко рассказывает о войне: смотрите видео
Другие потери Украины во время войны:
- Напомним, 24 сентября россияне нанесли комбинированный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Несмотря на принятые меры безопасности, сообщали о потерях среди личного состава, поскольку захватчики попали точно в укрытие.
- 23 октября в результате прилета вражеского дрона погибли журналисты телеканала Freedom Елена Губанова и Евгений Кармазин. Медийщики находились в автомобиле на заправочной станции Краматорска, Донецкой области.
- 20 октября в одном из боев против захватчиков погиб Владислав Торк родом из Ивано-Франковской области. 21-летний парень служил в спецподразделении ГУР Kraken.