Балістика прилетіла під час нагородження бійців: загинув Володимир "Знахар" Святненко

У суботу, 1 листопада, російські військові вкотре запустили балістику по Україні. Ворог поцілив у плац, де для нагородження зібрали пілотів і піхотинців однієї з бригад.

Зокрема, загинув 43-річний Володимир "Знахар" Святненко. Деталі трагедії розповів його брат і журналіст ТСН Дмитро Святненко, передає 24 Канал.

Дивіться також "За свою свободу треба боротися": пам'яті легендарного Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"

Що відомо про удар під час нагородження військових?

За словами журналіста, українських військових зібрали в наказовому порядку на відкритій місцевості. На плацу були пілоти й піхотинці бригади.

Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась,

– зауважив Святненко.

До слова, унаслідок російської атаки 1 листопада загинув Володимир "Знахар" Святненко, що воював з 2023 року. Чоловік пройшов бої у Кринках, Курахово, Мар'янці, Красногорівці та був серед перших, хто почав керувати оптичними БпЛА.

Його ставили в зразок іншим. Він виносив поранених, рятував побратимів – не дарма позивний "Знахар"… Він вчив і мотивував побратимів. Зрештою, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся,

– згадує брат покійного.

За день до трагедії пресслужба бригади записала з бійцем відео.

Володимир Святненко розповідає про війну: дивіться відео

Інші втрати України під час війни: