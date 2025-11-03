Балістика прилетіла під час нагородження бійців: загинув Володимир "Знахар" Святненко
- Журналіст ТСН повідомив про загибель свого брата-військового – 43-річного Володимира "Знахаря" Святненка.
- Захисник був на плацу, куди під час нагородження бійців 1 листопада ворог поцілив балістикою.
У суботу, 1 листопада, російські військові вкотре запустили балістику по Україні. Ворог поцілив у плац, де для нагородження зібрали пілотів і піхотинців однієї з бригад.
Зокрема, загинув 43-річний Володимир "Знахар" Святненко. Деталі трагедії розповів його брат і журналіст ТСН Дмитро Святненко, передає 24 Канал.
Що відомо про удар під час нагородження військових?
За словами журналіста, українських військових зібрали в наказовому порядку на відкритій місцевості. На плацу були пілоти й піхотинці бригади.
Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась,
– зауважив Святненко.
До слова, унаслідок російської атаки 1 листопада загинув Володимир "Знахар" Святненко, що воював з 2023 року. Чоловік пройшов бої у Кринках, Курахово, Мар'янці, Красногорівці та був серед перших, хто почав керувати оптичними БпЛА.
Його ставили в зразок іншим. Він виносив поранених, рятував побратимів – не дарма позивний "Знахар"… Він вчив і мотивував побратимів. Зрештою, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся,
– згадує брат покійного.
За день до трагедії пресслужба бригади записала з бійцем відео.
Володимир Святненко розповідає про війну: дивіться відео
Інші втрати України під час війни:
Нагадаємо, 24 вересня росіяни завдали комбінованого удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Попри вжиті заходи безпеки, повідомляли про втрати серед особового складу, оскільки загарбники поцілили точно в укриття.
23 жовтня внаслідок прильоту ворожого дрона загинули журналісти телеканалу Freedom Олена Губанова та Євген Кармазін. Медійники перебували в автомобілі на заправній станції Краматорська, що на Донеччині.
20 жовтня в одному з боїв проти загарбників загинув Владислав Торк родом з Івано-Франківської області. 21-річний хлопець служив у спецпідрозділі ГУР Kraken.