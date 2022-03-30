В статье под названием "Компания братьев. Как Владимир и Виталий Кличко стали символом сопротивления Киеву" Марцин Хлопаш рассказывает о том, как спортивная карьера повлияла на формирование европейских взглядов Кличко и борьбу за Киев в условиях войны.

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"Ложь", — кричит Виталий английскому репортеру, отвечая на российское сообщение о том, что атакуют только украинские военные объекты. – Это военные объекты? – показывает руины киевских квартир, возле которых они находятся. Возле мэра боевой столицы стоит его младший брат Владимир. Они всегда вместе. Самые тулованные братья в истории бокса. А сегодня вместе с украинцами сопротивляются московскому захватчику", – рассказывают в материале.

Обложка журнала / Фото "Newsweek"

Журналисты отметили, что Виталий Кличко больше всего общается с представителями медиа Западной Европы и привели цитату из интервью "Tagesspiegel".

"Он не случайно выбрал журналиста, с которым общался. Сегодня он тщательно выбирает СМИ. "Да", — говорит он преимущественно выходцам из Западной Европы, потому что знает, что именно здесь он может выиграть для Украины больше всего. Во-первых, как известное лицо. Во-вторых, потому что в соседних странах не нужно убеждать, насколько Россия опасна. Но для народов за Одром некоторые вещи следует освежить.

"Особенно вам в Германии не следует забывать, что если Путин хочет восстановить Советский Союз, то кто знает, как далеко он может зайти. Ведь часть вашей страны была в советской империи", – рассказывает издание.

"Newsweek Polska" – польская версия американского новостного журнала "Newsweek", принадлежащего немецкому издательству Axel Springer и швейцарскому издательству Ringier Verlag. Издание является одним из популярнейших информационных журналов Польши.