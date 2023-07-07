Затем Владимир Зеленский поделился теплыми воспоминаниями о встрече с мальчиком. Он отметил, что Антону – 14 лет. Он – из Борислава Львовской области.

Обратите внимание Не удивляйтесь, если Кадыров пройдет маршем прямо в Кремль, – Зеленский

На лечении мальчик находится с 2022 года.

Антон, мне было очень приятно сегодня встретиться и пообщаться с тобой. Желаю тебе победы и благодарю за твою крепкую веру,

– подчеркнул Зеленский.



Украинский лидер встретил с Антоном Коцком / Владимир Зеленский

Визит Зеленского в Чехию

Владимир Зеленский 7 июля 2023 года прибыл с официальным визитом в Чехию. Украинский лидер подчеркнул, что приоритетом визита станет оборонная поддержка. Президент уже встретился с Петром Павелом – президентом Чехии.

"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира", – подчеркнул Зеленский.

Заметьте! СМИ сообщили, что уже завтра Зеленский отправится в Стамбул. Там у него запланирована встреча с Реджепом Эрдоганом.