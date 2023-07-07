Затем Владимир Зеленский поделился теплыми воспоминаниями о встрече с мальчиком. Он отметил, что Антону – 14 лет. Он – из Борислава Львовской области.
Обратите внимание Не удивляйтесь, если Кадыров пройдет маршем прямо в Кремль, – Зеленский
На лечении мальчик находится с 2022 года.
Антон, мне было очень приятно сегодня встретиться и пообщаться с тобой. Желаю тебе победы и благодарю за твою крепкую веру,
– подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер встретил с Антоном Коцком / Владимир Зеленский
Визит Зеленского в Чехию
Владимир Зеленский 7 июля 2023 года прибыл с официальным визитом в Чехию. Украинский лидер подчеркнул, что приоритетом визита станет оборонная поддержка. Президент уже встретился с Петром Павелом – президентом Чехии.
"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира", – подчеркнул Зеленский.