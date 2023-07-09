По имеющейся информации, лидеры Украины и Польши прибыли в костел святых Петра и Павла. Следует отметить, что заранее о визите глав двух государств никто не сообщал.

Накануне Зеленский и командиры из "Азовстали" прибыли во Львов

Почему Зеленский и Дуда в Луцке

В то же время, стоит отметить, что накануне городской совет Луцка сообщил жителям. Речь шла о том, что движение транспорта по улицам Старого города, где и расположен костел, перекроют. Причиной этого станет проведение мероприятий с чествования памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

Зеленский и Дуда прибыли в Луцк / Фото "Суспильное"

Вместе с Зеленским прибыл глава Офиса Президента / Фото "Суспильное"

Вскоре началась траурная месса, в которой приняли участие президенты двух стран. Заметим, что на мессу также прибыли митрополит Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви.

Вместе чествуем всех невинно убиенных волынян! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее,

– написали в Канцелярии президента Польши.

Дуда и Зеленский приняли участие в траурной мессе / Фото из Канцелярии президента Польши

Визит Зеленского и Дуды в Луцк / Фото Офиса Президента​

Отметим, что накануне Владимир Зеленский прибыл во Львов. Город он посетил после своей поездки в Турцию.

Приехал с командирами из "Азовстали"

По случаю визита Президента Украины во Львов, центральную площадь возле памятника Шевченко заполонили сотни людей. Все они ожидали появления главы государства.

Также Владимира Зеленского встретили премьер-министр Денис Шмыгаль, глава ПЦУ митрополит Епифаний, городской глава Львова Андрей Садовый и другие представители власти и духовенства. В центре города также было много как жителей, так и представителей СМИ.

Сами командиры из "Азовстали" на встрече в центре Львова не присутствовали. Известно, что накануне они общались с журналистами. После этого, вероятно, они отправились навстречу родным и близким.