Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время пресс-конференции с Эдгарсом Ринкевичсом – главой Латвии, информирует 24 Канал. Политик прибыл в Украину с официальным визитом.

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О каких трех победах говорится

Поддержка Конгресса США;

поддержка ЕС;

вступление Украины в ЕС.

Зеленский заметил, что ситуация с Конгрессом – вызов. Не все зависит от Украины, одновременно необходимо делать все и даже больше.

Нам нужна поддержка ЕС, чтобы 50-миллиардный пакет помощи никуда не ушел. Не все в ЕС готовы поддержать (его выделение – 24 Канал)… И третья история – открытый диалог относительно нашего членства в ЕС. Это мотивационный шаг для нас. Он важен для тех, кто работает в государстве, кто учится, кто обучает в Украине и для тех, кто отдает свою жизнь на поле боя,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил латвийский коллегу за постоянную поддержку украинских европейских перспектив. Зеленский рассказал, как Украина выполняет рекомендации Еврокомиссии.