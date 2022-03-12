Мы с вами очень похожи, – Зеленский

Президент отметил, что украинцы проживают страшную войну. Европа такой не видела со времен Второй мировой. Обращение главы государства показали на площади, где собрался митинг в поддержку Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинцы схожи с итальянцами. Ведь мы одинаково ценим свободу и равенство, а также хотим жить.

Мы одинаково хотим лучшего для наших детей и семьи. Но сейчас мы живем с вами не одинаково. Сейчас когда идет война, в которой погибли 79 детей. Мы с вами в принципиально разных условиях. Вы можете быть уверены, что вас ждет долгое будущее. А то, что есть у нас, может быть последним,

– сказал президент.

Именно так произошло у 79 семей. Они потеряли самое ценное, но вынуждены воевать за будущее, которое для них уже закончилось. Теперь их дети остались лишь на фотографиях.

Это война против ценностей

Президент отметил, что все, что может мир сделать сейчас – повлиять на то, чтобы количество погибших детей не увеличивалось.

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