Накануне с ученым простились в Трускавце. 18 декабря он был похоронен во Львове.

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Где похоронили Героя Украины

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что смерть Владимира Козявкина – непоправимая потеря для всех, кто имел честь знать его лично.

Непоправимая потеря для родных, пациентов, учеников и всех людей, знакомых с этим человеком. Владимир Козявкин – автор принципиально новой технологии лечения больных с детским церебральным параличом, руководитель и создатель Трускавецкой школы реабилитации,

– подчеркнул Козицкий.

17 декабря с Владимиром Козявкиным простились в Трускавецкой реабилитации. Утром 18 декабря прощание состоялось в Доме ученых во Львове, после чего заупокойная панихида состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Похоронили Героя Украины на Лычаковском кладбище.



Прощание с Владимиром Козявкиным / Фото с телеграммы Максима Козицкого

Умер Владимир Козявкин

Известный реабилитолог Владимир Козявкин скончался 16 декабря в возрасте 75 лет. Козявкин известен во всем мире благодаря авторскому "методу Козявкина" для лечения и реабилитации больных детским церебральным параличом (ДЦП). Его уникальный подход к решению проблемы ДЦП признан во всем мире научным и медицинским сообществом. Этот метод помог десяткам тысяч человек в более чем 60 странах мира.

Также Козявкин был лауреатом многих государственных наград, в 2001 году ему присвоено звание Героя Украины.