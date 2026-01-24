На фронте за Украину погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович
- Владислав Симкович, боец бригады "Ярость", погиб 29 декабря 2025 года неподалеку Константиновки из-за попадания вражеского БпЛА.
- Симкович присоединился к штурмовому полку "Цунами" в 2023 году.
Отважные сыновья и дочери Украины продолжают бороться за ее существование, жертвуя собственной жизнью. Среди тех, кто на алтарь свободы положил самое дорогое, боец бригады "Лють" Владислав Симкович.
29 декабря 2025 года неподалеку Константиновки Владислав Симкович погиб в результате попадания ударного вражеского БпЛА в боевую машину. Трагическое известие сообщили в Нацполиции.
Смотрите также Попрощался с женой словами любви: на фронте погиб 28-летний оператор БпЛА Виктор Кушнир
Что известно о погибшем Владиславе Симковиче?
Владислав родился 3 ноября 1979 года в селе Мокрая Перечинского района Закарпатской области.
В течение 2001 – 2008 годов он служил в органах Министерства внутренних дел Украины на территории Закарпатской области.
После завершения службы работал в гражданской сфере на местных предприятиях.
В мае 2023 года, во время формирования Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Владислав присоединился к штурмовому полку "Цунами".
В его составе мужчина прошел боевой путь от участия в освобождении Клещеевки до выполнения боевых задач на Константиновском направлении.
В Донецкой области за Украину отдал жизнь Владислав Симкович / Фото полиция
Побратимы вспоминают Владислава как смелого и ответственного воина, настоящего профессионала своего дела. Он всегда поддерживал товарищей и был примером преданной службы и любви к Украине.
Что известно о других потерях Украины в войне против захватчиков?
- Николай Кобута с Ивано-Франковщины 1997 года рождения погиб на фронте. Он был наводчиком аэромобильного батальона и погиб в Донецкой области 6 ноября 2024 года.
- Голевский Валерий, старший госинспектор таможенного поста "Днестр", погиб во время боевого задания в Донецкой области в сентябре 2024 года. Он оставил после себя семью и троих детей.
- В Чернобаевской общине Черкасской области 19 января объявили днем траура из-за гибели воина Андрея Осьмачка. Андрей Осьмачко служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде с 2016 года и погиб в боях в Донецкой области после получения тяжелых ранений.