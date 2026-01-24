На фронте за Украину погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович

Отважные сыновья и дочери Украины продолжают бороться за ее существование, жертвуя собственной жизнью. Среди тех, кто на алтарь свободы положил самое дорогое, боец бригады "Лють" Владислав Симкович.

29 декабря 2025 года неподалеку Константиновки Владислав Симкович погиб в результате попадания ударного вражеского БпЛА в боевую машину. Трагическое известие сообщили в Нацполиции.

Что известно о погибшем Владиславе Симковиче?

Владислав родился 3 ноября 1979 года в селе Мокрая Перечинского района Закарпатской области.

В течение 2001 – 2008 годов он служил в органах Министерства внутренних дел Украины на территории Закарпатской области.

После завершения службы работал в гражданской сфере на местных предприятиях.

В мае 2023 года, во время формирования Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Владислав присоединился к штурмовому полку "Цунами".

В его составе мужчина прошел боевой путь от участия в освобождении Клещеевки до выполнения боевых задач на Константиновском направлении.

В Донецкой области за Украину отдал жизнь Владислав Симкович / Фото полиция

Побратимы вспоминают Владислава как смелого и ответственного воина, настоящего профессионала своего дела. Он всегда поддерживал товарищей и был примером преданной службы и любви к Украине.

