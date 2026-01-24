На фронті за Україну загинув боєць бригади "Лють" Владислав Симкович

Відважні сини та доньки України продовжують боротися за її існування, жертвуючи власним життям. Серед тих, хто на вівтар волі поклав найдорожче, боєць бригади "Лють" Владислав Симкович.

29 грудня 2025 року неподалік Костянтинівки Владислав Симкович загинув унаслідок влучання ударного ворожого БпЛА в бойову машину. Трагічну звістку повідомили у Нацполіції.

Що відомо про загиблого Владислава Симковича?

Владислав народився 3 листопада 1979 року в селі Мокра Перечинського району Закарпатської області.

Упродовж 2001 – 2008 років він служив в органах Міністерства внутрішніх справ України на території Закарпатської області.

Після завершення служби працював у цивільній сфері на місцевих підприємствах.

У травні 2023 року, під час формування Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Владислав приєднався до штурмового полку "Цунамі".

У його складі чоловік пройшов бойовий шлях від участі у звільненні Кліщіївки до виконання бойових завдань на Костянтинівському напрямку.

На Донеччині за Україну віддав життя Владислав Симкович / Фото поліція

Побратими згадують Владислава як сміливого й відповідального воїна, справжнього професіонала своєї справи. Він завжди підтримував товаришів і був прикладом відданої служби та любові до України.

