Олександр Новіков, так звати голову Національного агентства з питань запобігання корупції, обійшовся мені особисто в 11 тисяч доларів. Після рішення Новікова про незаконність призначення нового голови "Нафтогазу", я радію кожній копійці з тих грошей.

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Недолік податкової амністії

Історія така, зі щедрих пожертв на відбудову будинку мого спаленого будинку, я маю сплатити податками 11 тисяч доларів: 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.

Я маю сплати таку купу податків з пожертвами на відновлення спаленого злочинцями будинку. Влада не захистила мою родину і двічі захистила нападників. І за це я плачу двічі:

податками до підпалу;

податками з пожертв після підпалу.

Верховна Рада проголосувала податкову амністію, яка могла би зменшити мій платіж з 11 тисяч доларів до 1,5. Могла би, але не зменшить, бо мене з амністії виключено через членство в комісії, яка обрала чинного голову НАЗК.

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З 2014 року Центр протидії корупції спільно з партнерами придумав, написав, провів через Верховну Раду і допоміг втілити більше ніж 30 законопроєктів. Одну маленьку правочку ми б в податкову амністію точно би запхали.

Це був би конфлікт інтересів, тому ми цього не зробили і в підсумку я заплачу тих 11 тисяч доларів податками.

Повертаючись до голови НАЗК і конкурсної комісії, яка його обрала, хочу наголосити, що чесні конкурси працюють. І черговий тому доказ – припис Голови НАЗК до Кабміну звільнити незаконно призначеного головою "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Зверніть увагу! Юридичні деталі можна прочитати за посиланням.

Голову НАЗК можуть звільнити

Я переконаний, що Голова НАЗК прийняв це законне рішення під шаленим тиском влади. Уявіть, Новіков примушує цілий Кабмін звільнити голову "Нафтогазу" через порушення антикорупційного законодавства.

Думаю, за це влада спробує вже восени звільнити голову НАЗК. В Офісі Президента незалежних людей на високих посада, схоже, особливо не толерують. Через цей припис Новікова Голова Наглядової рада "Нафтогазу" вже почала процедуру усунення Вітренко з посади.

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Зеленський передумав ліквідувати ОАСК

Таке право Наглядова рада має і згідно з законом, і згідно з статутом кампанії. При очевидному порушенні антикорупційного законодавства, Наглядова рада вирішила не сподіватися на адекватну реакцію Кабінету Міністрів. І правильно зробила.

Знаєте, як на все це відповів Кабмін України? Оскаржив припис НАЗК в суді. Знаєте в якому саме суді? КМУ оскаржив вимогу НАЗК звільнити Вітренка в Окружному київському адмінсуді.

В тому самому ОАСКу, ліквідацію якого депутати Володимира Зеленського вже 2 місяці блокують. В тому самому ОАСКу, про який Зеленський особисто заявляв: "Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів".



Зеленський передумав закривати ОАСК / Фото Офісу Президента

Зеленський сказав, що одним рішенням того самого ОАСКу може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, на будь-якій реформі. Тоді ж президент України пообіцяв його ліквідувати. Схоже, що передумав з цим президент.