Об этом сообщила политический эксперт Светлана Кушнир, комментируя соответствующее постановление правительства.

"20 августа Кабмин принял порядок привлечения Нацгвардии для прекращения массовых беспорядков. Так, в соответствии с документом с целью пресечения массовых беспорядков Национальная гвардия организовывает и проводит специальную операцию по пресечению массовых беспорядков и обеспечивает руководство и координацию деятельности сил и средств правоохранительных органов, привлеченных к специальной операции по пресечению массовых беспорядков", – отметила эксперт.

Она подчеркнула сходство соответствующего правительственного постановления с диктаторскими "законами 16 января".

Такие полномочия являются печальной аллюзией на "законы 16 января", принятые приспешниками Януковича. А единственное, что их отличает, то это то, что на этот раз власть приняла репрессивные нормы до начала массовых акций, а не после,

– подчеркнула Кушнир.

Также, по словам Кушнир, власти начали назначать на должности в правоохранительных органах люстрированных силовиков или тех, которые выполняли незаконные приказы во время разгона Майдана.

"Свежие примеры – назначение новых руководителей полиции Киева и Одессы. Их лояльность неоспорима, потому что люстрированные – на крючке у власти и готовы выполнять любые приказы", – сообщила Кушнир, отметив, что таким образом Банковая обеспечила себе юридическую "подушку", которой можно будет воспользоваться во время массовых акций протеста.

С помощью специально обученных людей любую протестную акцию можно превратить в беспорядки и привлечь для ее разгона военнослужащих Нацгвардии. Вполне легально, как говорил Янукович,

– подчеркнула Кушнир.