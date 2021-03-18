Так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Георгий Мурадов обратился к официальному Минску с просьбой восстановить транспортное сообщение. Мурадов пояснил, что вроде бы на полуострове хотят видеть больше белорусских продуктов.

Представитель оккупационных властей убеждает, что именно из Крыма будет удобно доставлять продукцию на Ближний Восток и Северную Африку. Конечно, не против оккупанты видеть на крымских курортах и больше туристов из Беларуси.

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Это одна из тем, над которой мы работаем. Беларуси мы придаем колоссальное значение. Сотрудничество с белорусскими предприятиями значительно ожило во второй половине прошлого года,

– заявил Мурадов.

Мурадов уже озвучивал эту идею не раз

Такая идея приходит Мурадову уже не впервые. Как писали российские СМИ, еще в январе 2020 года так называемый вице-премьер предложил возобновить сообщение с Беларусью. Однако, очевидно, его предложение ответа не нашло.

Прямое транспортное сообщение прервали в 2014 году

Отметим, что прямое транспортное сообщение между Беларусью и Крымом остановили в 2014 году – после оккупации полуострова Россией. До этого времени между Минском и Симферополем курсировали поезда и совершали перелеты самолеты.