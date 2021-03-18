Власти оккупированного Крыма просят Беларусь восстановить авиа- и железнодорожное сообщение
Так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Георгий Мурадов обратился к официальному Минску с просьбой восстановить транспортное сообщение. Мурадов пояснил, что вроде бы на полуострове хотят видеть больше белорусских продуктов.
Источник:Sputnik Білорусь
Представитель оккупационных властей убеждает, что именно из Крыма будет удобно доставлять продукцию на Ближний Восток и Северную Африку. Конечно, не против оккупанты видеть на крымских курортах и больше туристов из Беларуси.
Читайте также Фарс в Кремле: как Россия 7 лет назад украла украинский Крым
Это одна из тем, над которой мы работаем. Беларуси мы придаем колоссальное значение. Сотрудничество с белорусскими предприятиями значительно ожило во второй половине прошлого года,
– заявил Мурадов.
Мурадов уже озвучивал эту идею не раз
Такая идея приходит Мурадову уже не впервые. Как писали российские СМИ, еще в январе 2020 года так называемый вице-премьер предложил возобновить сообщение с Беларусью. Однако, очевидно, его предложение ответа не нашло.
Прямое транспортное сообщение прервали в 2014 году
Отметим, что прямое транспортное сообщение между Беларусью и Крымом остановили в 2014 году – после оккупации полуострова Россией. До этого времени между Минском и Симферополем курсировали поезда и совершали перелеты самолеты.
Поделиться новостью