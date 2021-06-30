От этого пострадает бизнес, который сейчас работает открыто, так как этот законопроект предусматривает увеличение налоговой нагрузки именно на легальный бизнес, который сейчас и так платит налоги "по-белому". В то же время в Украине параллельно функционирует немало серых и черных схем по уклонению от уплаты налогов. Эксперты отмечают, что их ликвидация могла бы наполнить деньгами бюджет на 60 миллиардов гривен ежегодно.

Для Украины чрезвычайно важно не поднимать налоги. Особенно в то время, когда весь мир уменьшает их и помогает бизнесу. Украине важно побороть серую теневую зону экономики, которая составляет около 30%. Другой важный вопрос – это контрабанда. Именно поднятие налогов приводит к краткосрочному наполнению бюджета, но в долгосрочном – приводит к краху экономики,

– объяснил политический эксперт Николай Давидюк.

Поэтому, как отмечают эксперты, увеличить налоговые поступления можно ликвидировав коррупционные схемы на рынке нефтепродуктов, табака, во время импорта электроники и экспорта агропродукции. По подсчетам экономистов, только из-за нелегального производства нефтепродуктов бюджет в прошлом году недополучил 19 миллиардов гривен.

Специалисты подсчитали, еще до 10 миллиардов гривен бюджет недополучает из-за серых схем экспорта сельхозпродукции. Еще более 8 миллиардов – из-за теневого оборота алкоголя, и до 70% теряет казна из-за контрабанды бытовой техники. Поэтому чиновникам советуют переключить внимание на "теневиков", а не тех, кто ведет бизнес открыто и развивает экономику Украины.