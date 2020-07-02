По данным бывшего вице-премьера Павла Розенко, занимавшегося социальным направлением в Правительстве, – среди всех вариантов введения изменений в пенсионной системе – власть почему-то выбрала самый неудачный.

Ведь, вместо снижения фискального давления, налоги, при ее введении, возрастут и для бизнеса, и для работников. Об этом Павел Розенко заявил в эфире "5 канала".

Мы в свое время предлагали, чтобы введение 2-го уровня пенсионного обеспечения происходило без увеличения налогов. Также были варианты сделать это за счет налога на доходы физических лиц, который сегодня составляет 18%. Можно было бы подумать над уменьшением НДС или перенаправлением военного сбора,

– отмечает экс-чиновник.

Предложенная модель не является оптимальной, констатирует эксперт и говорит о необходимости дополнительных консультаций и дискуссий относительно введения 2-го уровня пенсионного страхования.

"Внесение на рассмотрение парламента абсолютно сырого, некачественного и неквалифицированного документа может привести к тому, что сама идея будет окончательно дискредитирована", – заявил Розенко.

Напомним, ранее стало известно, что в связи со вторым уровнем пенсионной системы пенсии могут уменьшиться.

Так, в странах, которые ввели второй уровень пенсионной системы, процент, который составляет пенсия относительно предыдущего заработка, не увеличивался, а наоборот, уменьшался. Об этом заявил в расследовании "24 канала" национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук.

Как пишет издание, некоторые из экспертов утверждают, что после введения второго уровня пенсионной системы размер пенсионных выплат вырастет. Правда, в странах, которые уже ввели второй уровень, коэффициент замещения (процент, который составляет пенсия относительно предыдущего заработка, который, по Конвенции МОТ №102, должен составлять не менее 40%) не увеличивался. Речь идет о 30 странах мира.

В качестве примера Сергей Савчук приводит Венгрию. В этой стране данный коэффициент упал на 12,5% для людей со страховым стажем 20 лет, а у тех, чей страховой стаж составлял 30 лет, он снизился еще больше – на 18%.

Например, в Польше коэффициент составлял 67%, а после приватизации он уменьшился до менее чем 40%.