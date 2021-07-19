Отныне в Англии нет ограничений по количеству людей, которые могут встречаться или посещать события, ночные клубы. Бронирование стола не потребуется в пабах и ресторанах.

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В помещениях людей будут призывать носить маски, однако отныне это не является требованием законодательства. В Великобритании уже более 68% взрослых полностью вакцинированы. Власти предполагают, что количество госпитализаций и смертность от COVID-19 будут на более низком уровне, чем в предыдущие пики.

Карантинные ограничения в Великобритании

Премьер-министр заявил, что сейчас в стране "правильный момент", чтобы уменьшить коронавирусные ограничения. Кроме того, вирус будет иметь "преимущество при холодной погоде осенью и зимой.

Если мы этого не сделаем сейчас, нам следует спросить себя, когда мы это когда-нибудь сделаем?

– заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что переход нужно делать осторожно и помнить, что болезнь существует до сих пор. При этом в стране фиксируют рост новых случаев заражений Дельта-штаммом.

Вакцинированные граждане вынуждены самоизолироваться на 10 дней после приезда из Франции. Таким образом власти пытаются избежать распространения штамма Бета в Великобритании. Требования к отслеживанию контактов и самоизоляции будут оставаться действующими по мере истечения других ограничений.

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Коронавирус в Великобритании: последние новости

По состоянию на 19 июля в Великобритании коронавирус унес жизни более 128 тысяч граждан.

Сейчас там болеют 908 тысяч человек, из 551 человек в критическом состоянии.

Всего в королевстве полностью вакцинировали почти 36 миллионов граждан, что составляет 52,5% всего населения.

В Великобритании принято 3 вакцины против COVID-19: Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.



Статистика заболеваемости в Великобритании от 20.04 до 19.07 / Графика Минфина