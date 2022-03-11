Мэру Изюма предложили сдать город 5 марта, но он не согласился. Об этом сообщил его заместитель Мацокин 11 марта.

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Их целью было и остается военное продвижение на юг. На эти угрозы изюмский городской голова ответил, что он мэр украинского города и им останется,

– рассказал заммэра.

Также Мацокин добавил, что главной задачей городских властей является сохранение жизни и здоровья людей и обеспечение жизнедеятельности города, а не проведение военных операций.

"Это шантаж, провокации и манипуляции, игра на чувствах и ответственности за город", – добавил он.

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