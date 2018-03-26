Власти США начали расследование против Facebook из-за утечки данных пользователей

Федеральная торговая комиссия США проверит соблюдение правил безопасности и конфиденциальности в связи со скандалом вокруг сбора данных пользователей Facebook. Комиссия проверит, соблюдают правила защиты конфиденциальной информации.

Об этом 26 марта сообщил сайт ведомства со ссылкой на исполнительного директора бюро ФТК по защите прав потребителей Тома Пала, пишет"Гордон".

"ФТК крайне серьезно относится к недавним сообщениям в прессе, в которых выражают серьезную обеспокоенность соблюдением правил конфиденциальности Facebook. Комиссия подтверждает, что происходит непубличное расследование этих правил", – говорится в сообщении.

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Напомним, скандал вокруг компании разгорелся 17 марта после расследования The New York Times и The Guardian, которые установили, что профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, в том числе компании Cambridge Analytica. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.



После этого Facebook оказалась под огнем критики, акции компании по итогам торгов 19 марта упали в цене на 7%. История также повлекла за собой снижение котировок бумаг технологических компаний по всему миру. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отреагировал на огромный скандал вокруг Facebook и отметил, что компания несет ответственность за защиту данных пользователей. И если она не может этого сделать, значит не заслуживает того, чтобы предоставлять услуги пользователям.



То, что в 2014 году благодаря опросу через Facebook были собраны личные данные других пользователей и их друзей без ведома и первых, и вторых, вызвало возмущение рекламодателей. Со среды Mozilla и Commerzbank приостановили свою рекламу в соцсети. В пятницу предприниматель и изобретатель Илон Маск удалил страницу Tesla и SpaceX из Facebook.

Что известно о скандале с утечкой личных данных с Facebook? Недавно стало известно об утечке данных с частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).



Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, который в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.