Сейчас на Харьковском направлении нет значительного облегчения с началом Курской операции. Об этом заявил представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как Курская операция повлияла на Харьковское направление

Мы почувствовали облегчение только в тактической авиации, то есть противник на нашем направлении (Харьковском – 24 Канал) значительно уменьшил ее применение,

– сообщил Саранцев.

Спикер рассказал, что ранее российские войска сбрасывали 30 – 50 КАБов каждые сутки на позиции наших военных в Харьковской области.

Впрочем, теперь эта цифра сократилась до 4 КАБов, что значительно меньше чем в предыдущие периоды.

"Это не означает, что противник полностью отказался от использования тактической авиации. Он активно применяет ее на других направлениях, в частности на Сумщине, там где за вчера (24 августа – 24 Канал) было сброшено более 100 КАБов на украинские населенные пункты", – отметил военный.

Он также отметил, что у России до сих пор есть наступательный потенциал и авиация, чтобы применять ее против ВСУ на наиболее приоритетных направлениях.