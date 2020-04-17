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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Влияние Коломойского на парламент, загрязнение воздуха в Киеве– Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" 17 апреля – события текущей недели продемонстрировали, что влияние Коломойского на парламент достаточно ограничен. Принятый законопроект о "поправочном спаме", фактически, показал будущее принятие "антиколомойского" законопроекта. Киев накрыл густой смог. Индекс загрязнения воздуха в столице достиг критической отметки.

      Також у випуску:

      Бойовики так званої "ЛНР" вирішили перейменувати Луганськ у Ворошиловград. Таке розпорядження видав їхній самопроголошений лідер Леонід Пасічник.

      Російські силовики на окупованих територіях вилучають історії хвороб померлих від COVID-19. Також вони погрожують медперсоналу притягненням до "кримінальної" відповідальності за розголошення інформації про те, що більшість інфікованих у березні 2020 року відвідували Росію.

      У кількох обласних центрах місцева влада обмежує рух громадського транспорту на період великодніх свят. Також зачиняють міські цвинтарі для відвідувань, і посилюють патруль, який буде стежити за дотриманням карантину в зонах відпочинку та поблизу церков.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Игорь Коломойский Загрязнение воздуха Новости Киева Гуд найт Юкрейн
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