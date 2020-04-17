Влияние Коломойского на парламент, загрязнение воздуха в Киеве– Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" 17 апреля – события текущей недели продемонстрировали, что влияние Коломойского на парламент достаточно ограничен. Принятый законопроект о "поправочном спаме", фактически, показал будущее принятие "антиколомойского" законопроекта. Киев накрыл густой смог. Индекс загрязнения воздуха в столице достиг критической отметки.

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Бойовики так званої "ЛНР" вирішили перейменувати Луганськ у Ворошиловград. Таке розпорядження видав їхній самопроголошений лідер Леонід Пасічник.

Російські силовики на окупованих територіях вилучають історії хвороб померлих від COVID-19. Також вони погрожують медперсоналу притягненням до "кримінальної" відповідальності за розголошення інформації про те, що більшість інфікованих у березні 2020 року відвідували Росію.

У кількох обласних центрах місцева влада обмежує рух громадського транспорту на період великодніх свят. Також зачиняють міські цвинтарі для відвідувань, і посилюють патруль, який буде стежити за дотриманням карантину в зонах відпочинку та поблизу церков.