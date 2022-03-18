Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий прокомментировал на брифинге утренний обстрел города российскими захватчиками, сообщает 24 канал.

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В результате атаки россиян во Львов пострадал человек

Жертв нет. Есть один раненый,

– сообщил Козицкий.

На уточняющий вопрос о том, получил ли ранение гражданский человек, глава ОВА отметил, что действующих военных объектов на территории Львова нет.

Обстрел Львова 18 марта: что известно

Утром 18 марта из акватории Черного моря россияне выпустили во Львов 6 крылатых ракет. Благодаря противовоздушной обороне 2 из них удалось сбить. Остальные ударили по авиаремонтному заводу.

Брифинг Львовской ОВА по обстрелам во Львове: смотрите видео