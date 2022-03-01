В частности, в местных телеграм-каналах Херсона сейчас распространяются контакты так называемого "штаба". Они посылают неофициальные сообщения о сборе информации о расположении и перемещении военных, техники и так далее.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Такие сообщения – провокация

Центр противодействия дезинформации просит не предоставлять никаким неофициальным каналам данных о перемещении военных, их технике и прочем. Единственным официальным каналом сбора данных является чатбот СБУ (@stop_russian_war_bot).

Центр призывает украинцев остановить инфотеррор рашистов вместе и не вестись на подлые провокации оккупанта.

Как выглядит официальный чат в телеграмме / Фото Центр противодействия дезинформации

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм , там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Полный текст сообщения Центра противодействия дезинформации: