Кандидат в горсовет с исторической фамилией набрала более 8200 голосов. В 2016, когда она также баллотировалась, за нее проголосовали всего 657 человек – но и тогда этого хватило, чтобы попасть в совет.

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В Италии во власти снова будет человек с фамилией Муссолини

Ракеле Муссолини – дочь ныне покойного музыканта Романо Муссолини и внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, который руководил страной в 1992 – 1943 годах. В горсовет Рима она шла от ультраправой партии "Братья Италии".

Более 8200 голосов, которые получила Муссолини, были несколько неожиданными.

Ведь на предыдущих выборах в 2016 за нее проголосовали только 657 человек.

После объявления результатов победительница сказала, что ее успех в Риме – следствие тяжелого труда, а не громкости фамилии.

Я научилась жить со своей фамилией. В школе на меня указывали пальцем, но потом появилась Ракеле. И этот человек сильнее фамилии, сколь бы обременительной она ни была,

– сказала Муссолини.

О фашизме, а именно эту идеологию исповедовал дед Ракеле, Муссолини говорить с журналистами не захотела: "Я предпочитаю говорить о Риме".

Справка. Бенито Муссолини – диктатор Италии с 1922 по 1943 годы, который исповедовал идеологию фашизма. Муссолини ограничивал права и свободы людей, установил авторитарный режим и мечтал с помощью Адольфа Гитлера и нацистской Германии создать империю. В апреле 1945 года Муссолини был казнен.

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К слову, в мае 2020 президент Зеленский снял санкции Украины с другой внучки итальянского диктатора – Алессандры Муссолини.