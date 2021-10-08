Кандидат в горсовет с исторической фамилией набрала более 8200 голосов. В 2016, когда она также баллотировалась, за нее проголосовали всего 657 человек – но и тогда этого хватило, чтобы попасть в совет.
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В Италии во власти снова будет человек с фамилией Муссолини
Ракеле Муссолини – дочь ныне покойного музыканта Романо Муссолини и внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, который руководил страной в 1992 – 1943 годах. В горсовет Рима она шла от ультраправой партии "Братья Италии".
- Более 8200 голосов, которые получила Муссолини, были несколько неожиданными.
- Ведь на предыдущих выборах в 2016 за нее проголосовали только 657 человек.
После объявления результатов победительница сказала, что ее успех в Риме – следствие тяжелого труда, а не громкости фамилии.
Я научилась жить со своей фамилией. В школе на меня указывали пальцем, но потом появилась Ракеле. И этот человек сильнее фамилии, сколь бы обременительной она ни была,
– сказала Муссолини.
О фашизме, а именно эту идеологию исповедовал дед Ракеле, Муссолини говорить с журналистами не захотела: "Я предпочитаю говорить о Риме".
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К слову, в мае 2020 президент Зеленский снял санкции Украины с другой внучки итальянского диктатора – Алессандры Муссолини.
- Санкции против нее ранее применили за якобы участие в политических событиях в ОРДЛО.
- Но сама Муссолини уверяла, что вообще никогда в Украине не была.