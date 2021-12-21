У главы ПЦУ спросили, как он относится к тому, что первыми вирусную песню о Бандере спели священники. Эпифаний ответил: это же "внутренний зов украинцев".

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"Мы будем до конца отстаивать свою, Богом данную украинскую землю"

Митрополит Эпифаний, глава Православной церкви Украины, прокомментировал флешмоб "Батько наш Бандера". В том числе и то, что зародился он из песни, исполненной, собственно, священниками.

"Насколько мне известно, это студенты, наверное, богословского факультета Черновицкого национального университета, земляки, которые спели впервые", – так Эпифаний продемонстрировал, что прекрасно знает о флэшмобе "Батько наш Бандера" и его истоках.

И оно, как видим, передалось – так, что и войско подхватило, что стало таким популярным – таким гимном для украинцев,

– сказал он.

Все это свидетельствует, считает митрополит, что "мы будем до конца отстаивать свою, Богом данную украинскую землю".

И это не навязано кем-нибудь. Это внутренний зов украинцев – отстаивать независимость,

– подытожил Эпифаний.

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Коротко о флешмобе "Батько наш Бандера"

Когда именно он стартовал – определить сложно. Но всеукраинскую популярность приобрел с начала октября 2021 года. Тогда песня "Батько наш Бандера" стала лидером по количеству поисков в ютубе.

В соцсети тикток молодежь публиковала видео, где в разных обстоятельствах исполняла повстанческую песню. А дальше все завирусилось – ее пели и священники, и военные, и политики, и многие другие украинцы.