Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал. Он объяснил, что отдельным направлением стало внедрение новых программ поддержки внутренних переселенцев.

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Государственная программа поддержки переселенцев

Премьер-министр отметил, что внедренная правительственная программа предусматривает ежемесячные выплаты в размере 3 тысяч гривен для детей и 2 тысяч гривен для взрослых.

Активно эта программа заработала в апреле, и за это время почти 1,5 млн семей получили помощь от государства. Общая сумма выплат уже достигла 10 миллиардов гривен,

– сказал Шмыгаль.

Поддержка международных организаций

Также, по его словам, благодаря активному сотрудничеству Кабинета Министров и международных организаций удалось начать еще пять программ поддержки внутренних переселенцев. Это программы с ООН, ЮНИСЕФ и Красным Крестом.

"Они схожи по принципу с правительственными программами и предусматривают выплаты по 2,2 – 2,5 тысячи гривен для наиболее уязвимых категорий граждан. Важно, что речь идет не только о переселенцах, но и о поддержке многодетных семей, пенсионеров с минимальными доходами, одиноких матерей, людей с инвалидностью", – добавил премьер-министр.

В эти программы удалось привлечь средства на сумму более 10 миллиардов гривен для поддержки более 2 миллионов украинцев.

Социальные выплаты

Денис Шмыгаль также рассказал, что кроме социальных программ поддержки правительство продолжает максимально финансировать медицинскую и образовательную сферы. Учителям за эти 3 месяца было выплачено заработной платы более чем на 25 миллиардов гривен. При этом в мае выплаты увеличились до 10,4 миллиарда гривен, в то время как в апреле составляли 8,3 миллиарда гривен. На зарплаты медикам за март – май перечислили также более 25 миллиардов гривен.

"Вместе это сотни миллиардов гривен, которые государство продолжает выделять на социальную политику, образование, медицину. Так же сотни миллиардов гривен выделяем на оборону нашей страны" – рассказал премьер-министр.

Поэтому он поблагодарил международных партнеров, которые оказывают Украине финансовую поддержку, чтобы государство могло в полной мере выполнять все свои обязательства.

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