Руководитель ресторана "Le Cosy Montparnasse" в Париже выгнал из заведения двух украинок со словами "Viva la Putin", что в переводе с французского означает: "Да здравствует Путин". Об этом пишет 24 канал.

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Подробности скандала

На видео видно, как у входа в заведение руководитель ресторана восхваляет Владимира Путина, выгоняя украинок на улицу. Повторяя "Да здравствует Путин", мужчина хлопает в ладоши и машет руками, словно отгоняет скот.

Одна из украинок сняла поведение мужчины и обнародовала видео в сети. И украинцы мгновенно обвалили рейтинг заведения:

В отзывах Google и в Facebook масса единиц. В комментариях украинцы и европейцы советуют не посещать заведение, ведь "ни сервиса, ни вкуса". Также можно увидеть, как подключились россияне. Очевидно, узнав о скандале, граждане страны-агрессора решили поддержать французского путиниста, начали ставить заведению 5 звезд и ободрять такое поведение.

На популярном ресурсе-каталоге Yelp этот ресторан "украсили" коллажи о руководителе Кремля, также украинцы разместили там фото с последствиями зверств российской армии в Буче.

Отзывы от украинцев и европейцев:

Отзывы от россиян:

На скандал уже отреагировал заместитель мэра города Жан-Люк Ромеро-Мишель. Он назвал такое поведение заведения "недопустимым" и "позорным" и сказал, что владельцы общественного питания должны будут объяснить произошедшее и понести ответственность.

Мужчина уже извиняется

Позже украинец решил посетить это заведение и поговорить с владельцем. Он показал ему нашумевшее видео, а ресторатор начал оправдываться. На видео он извинился перед украинским народом за свои слова и повторил за украинцем, что "Путин х**ло".

Видео до скандала и после: