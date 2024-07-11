Известно, что здание было на реконструкции. На обнародованных кадрах видно, что вспыхнул шпиль собора.

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Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

По данным французских СМИ, причины возгорания пока неизвестны. В момент инцидента на шпиле проводились ремонтные работы. Местные власти заявили, что для ликвидации возгорания на место прибыли все экстренные службы.

К слову, готический собор в городе Руан отнесен к памятникам национального наследия Франции. Он был построен в XII-XVI веках. Чугунный шпиль, который по предварительной информации сейчас пылает, появился позже.