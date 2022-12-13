Руслана Глотов в 2014 году участвовал в вооруженных формированиях так называемой "ЛНР". В частности, он дежурил на блокпостах боевиков.

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Мужчина хотел попасть в ВСУ

Руслана Глотова задержали в начале марта 2022 во Львове. Его родной поселок Тошковка временно оккупирован Россией, поэтому мужчина находился в статусе внутриперемещенного лица. Более того, Руслан Глотов состоял на учете в Дрогобычском военкомате и вроде бы собирался воевать за Украину, попав в ряды ВСУ.

24 февраля когда началось масштабное наступление РФ, я эвакуировал мать в Днепропетровскую область, огород Павлоград. Сам вернулся в город Лисичанск, у нас уже не было ни дома, ничего. Я вернулся, помогал людям уезжать. Потом обратился в военкомат, он уже все, закрыт был, потому что было наступление РФ. Я из города Лисичанска смог добраться до Львова, потом в город Дрогобыч, где я обратился сразу в военкомат,

– сказал обвиняемый.

Но после тщательной проверки оказалось, что он причастен к деятельности так называемой "ЛНР", поэтому его поместили в СИЗО без возможности внесения залога.

Мужчина доказывает, что сам сдался в 2016 году

Следствие установило, что в 2014 году Глотов с автоматом Калашникова дежурил на одном из блокпостов на кольцевой дороге в Лисичанске. Человек проверял документы граждан, осматривал их вещи и транспортные средства, а также патрулировал и наблюдал, чтобы не проезжал транспорт с оружием и боеприпасами.

На личной странице Глотова в одной из российских соцсетей можно увидеть фотографии обвиняемого в футболке с надписью "справедливая Россия". Также в начале войны на Востоке Украины в 2014 году мужчина кичился пребыванием в Москве. Вдобавок есть фото, на которых Глотов стоит рядом с вооруженными мужчинами в военной форме с шевронами российского образца. Потом уже сам в камуфляже, с оружием и военной техникой.

В судебных заседаниях Руслан неоднократно отмечал, что ранее сам обратился к правоохранителям и сообщил о службе в ""ЛНР"" и якобы был реабилитирован.

До 2016 года я щитал себя виноватым, тогда я обратился к сотрудникам СБУ в 2016 году в Северодонецке. Когда я обратился, все объяснил, прошел у них полиграфы… Они все у меня проверили, провели по программе "Вернись домой", я был оправдан,

– сказал он.

В суде обвиняемого защищал адвокат из Центра безвозмездной вторичной правовой помощи Юрий Прожуган. Однако он признал, что слова Глотова не подтверждают. Такая программа действительно была, однако документально Глотов никак не подтвердил свои слова.

Между тем, обвиняемый сказал, что ни в кого не стрелял и участие в формировании принимал не добровольно. Мол, тогда всех забирали из шахт. По его словам, он сначала не понимал, что Россия напала на Украину, потому фотографировался с техникой и автоматами. И дошло до него все в 2016 году. Во время заседания мужчина просил судей относиться к нему беспристрастно.

Его приговорили к 15 годам заключения