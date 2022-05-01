Писанки с 2016 года экспонировались в Киеве на Софиевской площади, а в 2020 году переехали в "Добропарк". В первый раз во Львове они побывали еще в 2017 году. Теперь их снова привезли сюда, но далеко не все, ведь оккупанты уничтожили почти 450 писанок.

Глава Львовской районной государственной администрации Кристина Замула сообщила, что их в "Добропарке" было 585, а росписью занимались авторы со всей Украины, вкладывая в каждую историю, традиции, мечты о мире и добре.

Чудом уцелели 140 писанок

Война и оккупанты уничтожили "Добропарк" – там недавно продолжались активные боевые действия. Но 140 писанок чудом уцелели. Немного обожженные и поврежденные, как и наша страна сейчас. Но все восстановим и создадим новое, потому что душа Украины жива,

– сказала Замула.

Выставка во Львове проходит по инициативе Львовской районной военной администрации и БФ "Перспектива Новая". Продлится она до 6 мая на площади перед собором святого Юра. Впоследствии писанки будут экспонироваться в общинах Львовщины.

Выставка уникальных писанок во Львове / фото из соцсетей Кристины Замулы

Напомним, что российские оккупанты уничтожили ландшафтный парк "Добропарк", открывшийся только в 2020 году.

Враг полностью разрушил главное здание "Добропарка", разрушения получили также все другие здания рядом. Начисто уничтожен весь транспорт и техника парка, а все, что можно было вывезти – оккупанты разворовали.



"Добропарк" после рук оккупантов / фото из соцсетей парка

Основатель Игорь Добруцкий сообщал, что на восстановление парка уйдет несколько лет. Оккупанты нанесли ущерб на около 2-3 миллионов долларов.

Россияне посягают на культурное наследие

Напомним, что на днях оккупанты покушались на коллекцию скифского золота, хранившееся в краеведческом музее Мелитополя. Известно, что из музеев временно оккупированного Крыма отправили в Мелитополь "экспертов", чтобы оценили скифское золото. Это одна из самых дорогих коллекций, которая была в Украине.

Пока неизвестно, куда россияне увезли, украли или спрятали золото.

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