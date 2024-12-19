Обсуждается возможность переименовать ее в честь ученого-физика Игоря Юхновского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Какие улицы Львова планируют переименовать

В четверг, 19 декабря, во время пленарного заседания первый заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил о планах на переименование нескольких улиц, которые должны вынести на обсуждение местных жителей.

Так, Москаленко напомнил, что в июле 2024 года улицу Буйка решили назвать в честь Игоря Юхновского, однако теперь ее предлагают назвать именем самого молодого Героя Украины Павла Думанского.

Между тем Научная может стать улицей физика Юхновского.

Мэр Садовый назвал такое решение символическим, ведь 2025 год во Львове объявили годом этого ученого.

Изменить название также могут улице Малиновой. Ее предлагают переименовать в честь юриста Рафала Лемкина. Он был польским и американским ученым, имел еврейское происхождение, а еще – был автором термина "геноцид".

Лемкин учился во Львове и проживал вблизи Замарстыновской. Именно поэтому в его честь могут назвать улицу Малинову, соединяющую Цыгановку и Замарстыновскую.

Также львовские депутаты поддержали переименование Таманской на улицу Дарьи Гусак, Волощака – на Николая Арсенича, а Татарбунарской – на Петра Франко.