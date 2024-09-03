За содеянное фигурантам грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы. В Национальной полиции во Львовской области рассказали детали дела.

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Во Львове будут судить злоумышленников, обвиняемых в поджоге 4 автомобилей

В полиции сообщили, что во время досудебного расследования правоохранители установили, что 13 мая около 3 часов ночи на улице Гната Хоткевича во Львове ранее судимые львовяне в возрасте 44 и 45 лет совершили поджог микроавтобуса Renault Master. Отмечается, что сделали они это из-за неприязненных отношений с владельцем транспортного средства. После того как злоумышленники убедились, что машина загорелась, они скрылись с места происшествия.

В полиции указали, что огонь полностью уничтожил микроавтобус.

Кроме этого от возгорания были повреждены еще три автомобиля, припаркованные рядом: Renault Megane, Opel Zafira и Nissan Leaf. Общая сумма нанесенного ущерба потерпевшим составила почти миллион 200 тысяч гривен,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве, открытом при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры по статье – умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах, завершено. Известно, что обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Также в Нацполиции добавили, что санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.