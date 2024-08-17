Герой погиб 13 августа во время курской операции вблизи населенного пункта Погребки. У Игоря остались родители, жена, сын и брат.

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Львов попрощался с Игорем Северенчуком

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что мы должны помнить тех, кто платит страшную цену за нашу свободу.

Операция ВСУ в Курской области имеет страшную цену. Должны это осознавать и помнить тех, кто ее платит,

– написал Садовый.

Напомним, что Игорь Северенчук родился 17 декабря 1993 года. С детства увлекался футболом и был воспитанником ДЮСШ "Карпаты".

Игорь служил в ВСУ с 2022 года, был главным сержантом десантно-штурмового взвода. Мужественный воин имел ряд наград.

Также сейчас община Львова попрощалась еще с двумя воинами.

Львов прощался с Любомиром Крамаривским и Георгием Окулом

В последний путь провели 43-летнего львовянина Любомира Крамаривского, который погиб на Сумщине. У мужчины остались родители, беременная жена, годовалая дочь и брат.

А еще с 44-летним львовянином Георгием Окулом, который погиб на Луганщине. У него остались мама, сестры, племянники и любимая девушка.

Всех воинов похоронили на Лычаковском кладбище.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным погибших воинов. Светлая память Героям. Не простим.

