Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства преступления. Во Львовском городском совете решили провести собственное служебное расследование.

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Что известно о скандале с эвтаназией собак во Львове

Зоозащитница Андриана Байло в своем фейсбуке сообщила, что 2 собаки усыпили в пятницу 2 июня. По ее словам, собаки не имели каких-либо болезней, а также не были крайне агрессивными.

Показаний к эвтаназии не было, что нам подтвердил кинолог предприятия и сказал, что никакой рекомендации для умерщвления этих собак не подписывал,

– отметила активистка.



Одна из собак, которую усыпали во Львове / Фото Андрианы Байло

Она также отметила, что белая собака была в ЛКП "Лев" с июня 2022 года и ее планировали забрать в приют "Милосердие". А черный находился в медицинском заведении с конца декабря, ожидая своих хозяев. Собак звали Маван и Хью.



Собаке сделали эвтаназию в ЛПК "Лев" / Фото Андрианы Байло

Зоозащитница также сказала, что руководитель предприятия и главврач отказались приехать, чтобы дать какие-то объяснения, даже по просьбе полиции. Она также отметила, что ветеринары и работники не знают, как это произошло, и были шокированы этой ситуацией.

Затем Байло вызвала полицию и написала заявление по факту эвтаназии животных. Представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская подчеркнула, что тела собак изъяли, а следователи устанавливают, кто именно дал указание усыпить животных и кто ее выполнил.

"Открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Начали досудебное расследование. Назначили экспертизу", – заверила она.

Пока в ЛКП "Лев" этот скандал с эвтаназией собак – не комментируют.

Обратите внимание! Если суд докажет, что руководство клиники совершило действия с особой жестокостью или животных, этим лицам может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

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На эту ситуацию отреагировал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. Он заявил, что львовская мэрия начала служебное расследование и временно отстранила руководительницу ЛКП "Лев" Елену Иващенко от должности.

Я попрошу, чтобы мы больше не применяли такие методы. Люди на это реагируют очень болезненно, у меня у самого есть собака, и я тоже не понял эту ситуацию,

– сказал заместитель.

Он также добавил, что если есть медицинские показания для того, чтобы усыпить животное, они должны быть согласованы и проговорены со всеми соответствующими органами и хозяевами животных. В заключение он добавил, что из этой ситуации нужно сделать выводы и сделать все, чтобы такого больше не происходило.

Справка! Статья 17 закона "О защите животных от жестокого обращения" имеет исчерпывающий список возможности умерщвления животных. По документу животных можно усыпить, если его страдания нельзя прекратить другим путем. Или если животное несет угрозу непосредственно жизни и здоровью человека. Поскольку всего этого не было, то действия руководства ЛПК "Лев" незаконны.

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