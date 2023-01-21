Во львовском Музее науки установили интересный аквариумный экспонат. Он посвящен едва ли не самому известному кораблю России.

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Во Львове можно потопить "Москву"

Именно тому кораблю, при упоминании которого в голове сразу возникает уже крылатая фраза, которая в начале полномасштабной войны, в частности, также поддерживала боевой дух.

Теперь же каждый желающий может своими руками потопить этот крейсер, как раньше возле Змеиного сделали это наши защитники. Поговаривают, что на действие этого экспоната можно смотреть вечно.

Отметим, что пользователям понравился этот экспонат. Они стали распространять в соцсетях забавное видео с ним.

Так что каждый желающий поднять себе настроение может потопить "Москву" во Львове в любой день недели на улице Стрыйской, 200а с 10:00 до 20:00.

"Русский военный корабль, иди….": видео

Отметим, что люди в телеграм-каналах восхищаются такой идеей, а некоторые для наглядности предлагают туда запустить еще рыбок и установить моряков из хлеба для них.

Чем известен крейсер "Москва". Это тот самый крейсер, который в первый день полномасштабного вторжения предложил военным Украины на остове Змеиный сложить оружие и сдаться. Однако защитники, понимая весь масштаб возможных последствий, послали его в известном направлении. Шел он к нему пару месяцев и в апреле наконец-то добрался до пункта назначения.