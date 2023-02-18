Однако, несмотря на нехватку опыта и в нестандартных условиях, фельдшер по медицине неотложных состояний пункта базирования "Добромиль" успешно справился с задачей. Благодаря его действиям на свет появился здоровый мальчик-богатырь весом 3 килограмма.

Достойно внимания Удивительное совпадение: женщину военного привезли с родами в больницу, где он оказался с ранением

Роды были запланированы

Как сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, женщина стояла на учете в Старом Самборе. И как раз на время вызова скорой медики поставили срок родов. Однако она не увидела никаких признаков, что именно в этот день будет рожать, и в больницу не поехала.

Схватки у будущей мамы мальчика начались внезапно, так что поздно вечером фельдшеру на рабочий планшет пришел вызов "на роды". До прибытия медиков у женщины начались схватки, однако поскольку околоплодные воды не отошли, было принято решение срочно вести в роддом.

Уже в пути Андриан Панкулич заметил, что время между схватками уменьшается. Он понял, что до больницы довезти не успеют, поэтому принял решение везти роженицу в пункт базирования в Добромиле, а также вызвал из Старого Самбора врачебную бригаду на помощь.

Молодой фельдшер справился отлично

Однако у пункта базирования в Добромиле в машине у женщины начались роды. Пока водитель побежал за помощью, она начала рожать. И хотя мама была испугана ситуацией, Андриан справился отлично.

Ребенок родился очень быстро. Как для меня на первый раз – как на заказ. Хорошие классические роды. Такие эмоции, я вам скажу! Не передать. Первое, что сделал в этом мире мальчик – начал улыбаться. Улыбка и рефлекс сосания. Мы были так счастливы,

– радостно прокомментировал Андриан.

Уже после рождения младенца подошел коллега Зорян, и медики вместе наложили зажимы, перерезали пуповину и делали новорожденному мальчику первоначальный туалет. А после этого – доставили роженицу с малышом в роддом в Старом Самборе.

Как позже сообщила акушерка стационарного отделения, у женщины родился здоровый мальчик весом в три килограмма и ростом 51 сантиметр. И с мамой, и с младенцем – все в порядке.