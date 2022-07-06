Погоду во Львовской области будет определять атмосферный фронт с запада. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
К теме Возможны ливни, град и шквалы, не обойдется без магнитной бури: прогноз погоды на 6 июля
Прогноз погоды на 6 июля
Во Львове облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Днем может выпасть град.
Ветер – юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 22 до 24 градусов тепла.
Во Львовской области погода почти не отличается. Днем возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура днем будет чуть ниже 19 – 24 градусов тепла.
Погода 7 – 10 июля
7 июля синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять 9 – 14 градусов, а днем 21 – 26 градусов тепла.
Облачно с прояснениями будет 8 июля. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 14, а днем 19 – 24 градуса тепла.
9 июля тоже будет облачно с прояснениями. Временами прогнозируют дожди, ночью местами значительные. Ветер – западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет 10 – 15 градусов, днем 15 – 20 градусов тепла.
10 июля прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью могут выпасть кратковременные дожди, грозы. Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет 7 – 12 градусов, а днем 18 – 23 градусов тепла.
Температура воздуха в городах Украины 6 июля
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +22...+24
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +29...+31
- Винница – +31...+33
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +32...+34
- Херсон – +32...+34
- Симферополь – +31...+33
- Кропивницкий – +32...+34
- Черкассы – +31...+33
- Чернигов – +31...+33
- Сумы – +31...+33
- Полтава – +31...+33
- Днепр – +32...+34
- Запорожье – +31...+33
- Донецк – +30...+32
- Луганск – +29...+31
- Харьков – +30...+32
- Киев – +31...+33
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