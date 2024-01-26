Информацию об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Людей призвали оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги. Обратим внимание, что в 01:20 был отбой воздушной тревоги, а около 01:50 карта снова "покраснела". В этот раз это также было связано с угрозой атаки баллистикой.
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В каких областях была воздушная тревога
По состоянию на 01:55 воздушную тревогу объявили в:
- Николаевской;
- Запорожской;
- Херсонской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Одесской;
- Кировоградской областях.
Карта воздушных тревог по состоянию на 01:55 26 января / Скриншот карты
Позже мониторинговые каналы начали сообщать, что Херсон под плотной атакой со стороны врага. Оккупанты бьют по Херсону как из артиллерии, так и из баллистики. Также есть информация о выходах из района Армянска, что на полуострове Крым.
И уже в 02:21 стало известно об отбое воздушной тревоги, связанный с угрозой применения баллистического вооружения.
Тревогу объявляли ранее
Обратим внимание, что воздушная тревога начала распространяться по Украине в 00:52. Позже поступило сообщение от Воздушных сил, в котором объяснили, почему в ряде регионов страны предупреждают об угрозе с неба.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога!
– сообщили в Воздушных силах.
Уже в 01:20 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с угрозой применения баллистического вооружения. Будьте осторожны, покидая укрытия.
Обратим внимание, что после обеда 25 января российские военные запустили по Николаевской области ракету Х-59 с истребителя Су-34. Как отметили в Воздушных силах ВСУ, управляемую авиационную ракету удалось уничтожить в небе над регионом.