Информацию об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Людей призвали оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги. Обратим внимание, что в 01:20 был отбой воздушной тревоги, а около 01:50 карта снова "покраснела". В этот раз это также было связано с угрозой атаки баллистикой.

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В каких областях была воздушная тревога

По состоянию на 01:55 воздушную тревогу объявили в:

  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Херсонской;
  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Одесской;
  • Кировоградской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:55 26 января / Скриншот карты

Позже мониторинговые каналы начали сообщать, что Херсон под плотной атакой со стороны врага. Оккупанты бьют по Херсону как из артиллерии, так и из баллистики. Также есть информация о выходах из района Армянска, что на полуострове Крым.

И уже в 02:21 стало известно об отбое воздушной тревоги, связанный с угрозой применения баллистического вооружения.

Тревогу объявляли ранее

Обратим внимание, что воздушная тревога начала распространяться по Украине в 00:52. Позже поступило сообщение от Воздушных сил, в котором объяснили, почему в ряде регионов страны предупреждают об угрозе с неба.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога!
– сообщили в Воздушных силах.

Уже в 01:20 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с угрозой применения баллистического вооружения. Будьте осторожны, покидая укрытия.

Обратим внимание, что после обеда 25 января российские военные запустили по Николаевской области ракету Х-59 с истребителя Су-34. Как отметили в Воздушных силах ВСУ, управляемую авиационную ракету удалось уничтожить в небе над регионом.