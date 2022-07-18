Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытиях, пока повторная сирена не известит об отбое.
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Где объявили воздушную тревогу
По состоянию на 17:52 сирены известили о воздушной тревоге из-за угрозы ракетного удара россии в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Хмельницкая область;
- Черновицкой области;
- Ровенской области;
- Волынской области;
- Тернопольской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- в Харьковской области.
Также непрерывно воздушная тревога с 4 апреля продолжается в Луганской области. В то же время из-за временной оккупации система оповещения в Херсонской области с 15 апреля не работает.
За несколько минут до объявления воздушной тревоги появились сообщения о взрывах в Николаеве.
По состоянию на 18:05 на Севере и Центре сирены известили об отбое, в то же время тревоги сместились и на Запад.
Так, воздушная тревога была объявлена в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Также Сирены прозвучали в Донецкой области.
По состоянию на 18:10 воздушная тревога продолжается:
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Вознесенском районе Николаева;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковская область.
Что делать, если вы услышали звуки взрывов
Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы ПВО. Однако ни в коем случае не распространяйте фото и видео, на которых видна работа противовоздушной обороны, ведь этим может воспользоваться враг.
Однако, если прилет был, то в который раз напоминаем, что распространять фото и видео с последствиями удара во время воздушной тревоги строго запрещено. Также нельзя указывать место удара и его адрес. Все это может помочь оккупантам скорректировать свой огонь.
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