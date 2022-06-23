Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 канал.

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Также украинцам напоминают, что необходимо доверять только информацию из официальных источников.

О воздушной тревоге извещают жителей:

  • Львовской области;
  • Тернопольской области;
  • Волынской области;
  • Хмельницкая область;
  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Луганская область.

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