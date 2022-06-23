Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 канал.
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Также украинцам напоминают, что необходимо доверять только информацию из официальных источников.
О воздушной тревоге извещают жителей:
- Львовской области;
- Тернопольской области;
- Волынской области;
- Хмельницкая область;
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Луганская область.
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