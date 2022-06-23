Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 канал.

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Также украинцам напоминают, что необходимо доверять только информацию из официальных источников.

О воздушной тревоге извещают жителей:

Львовской области;

Тернопольской области;

Волынской области;

Хмельницкая область;

Винницкой области;

Житомирской области;

Киевской области;

Черкасской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Луганская область.